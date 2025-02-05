158.65ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.46エンベロープ1%上限（10日間） 155.99一目均衡表・基準線 155.9221日移動平均 155.19一目均衡表・雲（上限） 154.9110日移動平均 154.84一目均衡表・転換線 153.37一目均衡表・雲（下限） 153.36エンベロープ1%下限（10日間） 153.26現値 153.19ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 152.80200日移動平均 152.7