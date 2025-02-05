ＪＲＡの松岡正海騎手（４０）が５日、自身のインスタグラムを更新。現地時間４日に死去した世界的なオーナーブリーダーとして知られるアガ・カーン４世殿下を追悼した。松岡騎手は「２３歳くらいかな」と書き出し、「フランベリーと一緒に撮った写真です」「騎手にとってアガカーン殿下の勝負服に袖を通すことは最大の栄誉です」「日本人でこの勝負服着たことあるの僕だけじゃないかな」と投稿。２００６年にアイルランドのレ