リコーリース [東証Ｐ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.7％増の174億円となり、通期計画の212億円に対する進捗率は82.2％となり、5年平均の83.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.1％減の37.8億円に減る計算になる。 直