お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が5日、都内で行われた鳥取県立美術館「とりび大使」就任発表会に登場した。この記事の写真を見る3月30日に鳥取県立美術館が開館。同美術館のロゴマークには14個の“T”が使われており、鉄板ネタ「TT兄弟」で知られるチョコプラが応援大使に抜てきされた。実は長田庄平（45）は美術短期大学、松尾駿（42）は芸術専門学校出身。平井伸治鳥取県知事から委嘱状のほか、鳥取県産の“Tカップ”や