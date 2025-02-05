ＣＩＪ [東証Ｐ] が2月5日後場(14:00)に決算を発表。25年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比4.4％減の9.9億円に減り、通期計画の20.6億円に対する進捗率は48.1％となり、5年平均の49.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.8％増の10.6億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12