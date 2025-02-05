◆■トレード直後は「どれだけ驚いたか想像できるでしょ。信じられなかった」 2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、3日に成立した3チーム間の超大型トレードでダラス・マーベリックスから獲得したルカ・ドンチッチ、マキシ・クリーバー、マーキーフ・モリスの入団会見を行なった。 会見にはJJ・レディックHC（ヘッドコーチ