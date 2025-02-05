トヨタ自動車は後場、売り買い交錯後に買い優勢に転じている。同社は午後１時２５分に決算発表を行い、２５年３月期連結業績予想を増額修正した。今期業績は売上高にあたる営業収益は４６兆円から４７兆円（前期比４．２％増）に、営業利益は４兆３０００億円から４兆７０００億円（同１２．２％減）に見直した。市場では営業利益は約４兆８０００億円近辺への修正を予想する見方が出ていた。今期の想定為替レートは１ドル