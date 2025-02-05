【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「もう一度集まれた事への感謝や、それぞれが自立して歩いてきたからこそ、歌える喜びを噛み締める曲になりました」（EXILE ATSUSHI） 2004年にEXILE ATSUSHIが、地元の後輩や学生時代の友人のKIKURI、YORK、TAKA（現DEEP/DEEP SQUAD）の3人と結成した初代COLORが、2月5日に、前触れなく突如新曲となる「It’s Brand New」をサプライズリリース。グループが、約18年半の時