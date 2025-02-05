ＤＭＧ森精機 [東証Ｐ] が2月5日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年12月期の連結最終利益は前の期比77.3％減の77億円に落ち込んだが、25年12月期は前期比2.6倍の200億円に回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の105円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比35.1％減の70.9億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.4％