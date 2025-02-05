■顎を手に置き力強い視線で前を見つめているワンショット 【写真】目黒蓮の濡れ髪＆パンクなコーデの「エース」ショット 日之出出版・公式X（旧Twitter）で、目黒蓮（Snow Man）が飾る雑誌『FINEBOYS』3月号（2月7日発売）の表紙ビジュアルが公開された。 目黒は、濡れ髪姿で安全ピンが襟元についた白シャツ＆黒の穴あきニットというパンクなコーデで登場。顎を手に置き力強い視線で前を見つめている。表紙