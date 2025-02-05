¢£¸ø¼°¤«¤é¡È¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤Î»È¤¤¼ê¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¾¾Â¼¤Î»Ñ¤ò¤¼¤ÒÇÛ¿®¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¤ä¾¾Â¼ËÌÅÍ¤é¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¥«¥é¥ª¥±¥·ー¥ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚ¥É¥é10¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤ä¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤é½Ð±é¼Ô¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ï¡¢Àî¸ý¤¬±é¤¸¤ë¡Ö¸½¼Â¼çµÁ¡×¤Î½÷À­ÊÛ¸î»Î¡¦¾®»³À¥Æà¤È¡¢¾¾Â¼¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÍýÁÛ¼çµÁ¡×¤Î¿·¿ÍÊÛ