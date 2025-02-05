卓球の「シンガポールスマッシュ2025」は5日、女子シングルスの2回戦が行われる。世界ランキング17位の木原美悠（木下グループ）は同1位の孫穎莎（中国）と対戦する。初戦でフランス選手相手にフルゲームで勝ち進んだ日本の20歳に対して、今大会優勝候補である世界女王が言及している。 ■仏のベテランにフルゲーム勝利 木原は3日の1回戦でユアン・ジアナン（フランス）と対戦。世界ランキング19位の39