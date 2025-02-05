タナベコンサルティンググループ [東証Ｐ] が2月5日後場(14:00)に業績修正を発表。25年3月期の連結最終利益を従来予想の8億円→9億円(前期は6.4億円)に12.5％上方修正し、増益率が24.8％増→40.4％増に拡大し、従来の11期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の2.9億円→3.9億円(前年同期は2.9億円)に3