【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■DISH//、SUPER BEAVER、Novelbright、Aqua Timezら出演決定！ 『JAPAN JAM 2025』の第2弾出演アーティストが、2月5日に発表。併せて、チケット第2次抽選先行もスタートした。 『JAPAN JAM』は、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』『COUNTDOWN JAPAN』を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。2024年開催時は、5日間で合計19万人以上と史上最高動員を更新