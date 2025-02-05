労働災害の防止や安全・健康の増進に取り組む企業や団体を表彰する「SAFEアワード授賞式」が4日、東京・ベルサール御成門駅前にて開催。お笑いコンビ・タイムマシーン3号（山本浩司、関太）がプレゼンターとして登壇した。【動画】笑いの少なさにタジタジ？授賞式に登場したタイムマシーン3号厚生労働省が令和4年に設立した、労働災害防止の取り組みを進める「SAFEコンソーシアム」のサポーターを務めるタイムマシーン3号。こ