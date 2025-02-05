去年（2024年）10月、不正に入手したキャッシュカードで現金を引き出したとして逮捕されていた元熊本市職員の男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 【写真を見る】生活保護受給者から現金盗んだとして2度逮捕担当だった元熊本市職員が不起訴処分に熊本地検 不起訴処分となったのは、当時生活保護の業務を行っていた元熊本市職員の60代の男性です。 警察によりますと男性は去年10月、担当する