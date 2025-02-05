【ＴｈｅＲａｎｋｉｎｇ〜気になるモノを徹底調査（１２）】ボクシングの元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の福原辰弥氏（３５）が、自身が考える歴代の「パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、階級差のない最強ランキング）」トップ３を明かした。第１位は元５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（米国）だ。２０１５年に米ラスベガスで行われた元６階級制覇王者マニー・パッキャオ（フィリピン）との“世紀の一戦”で判定勝ち。プ