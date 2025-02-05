【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】１月３１日第２試合南３局１本場＝渡辺太（ド）、日向藍子（Ａ）、本田朋広（雷）、内川幸太郎（サ）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。Ｍリーグのレギュラーシーズンもいよいよ終盤に入りました。チームはセミファイナル進出へのボーダーより下の順位になってしまいましたが、今の気持ちはやるしかない！です。この日、サクラナイツにとっては痛かったのですが、本田選