米女子ゴルフツアーの「ファウンダーズカップ」（６日開幕、カリフォルニア州のブラデントンＣＣ）で今シーズン初戦を迎える渋野日向子（２６＝サントリー）に期待が高まっている。昨季は安定したパフォーマンスを発揮できず、予選落ちすることも多かったが、メジャーの「全米女子オープン」で２位、同「全米女子プロ選手権」で７位と好成績を収め、ポイントランキング６４位と下位ながらもシード権を確保した。今季、住友ゴ