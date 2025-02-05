クリスピー・クリーム・ドーナツに、飴やグミなどでデコレーションした春らしいポップでカラフルな3種のドーナツが期間限定で登場！“パチパチ・むちっ・ふわっ”など、これまでにない新しい食感と味わいが楽しめる『Candy Box』が発売されます☆ クリスピー・クリーム・ドーナツ『Candy Box』  販売期間：2025年2月15日（土）〜4月1日（火） クリスピー・クリーム・ドーナツに、グミやクラッシュキャンディ、