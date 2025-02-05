Appleが2025年2月4日に、イベントへの参加依頼を作成して別のユーザーに共有、参加可否の連絡などが可能なアプリ「Appleインビテーション」をリリースしました。人々を集める新しいアプリ、Appleインビテーションが登場 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/02/introducing-apple-invites-a-new-app-that-brings-people-together/AppleインビテーションはApp Storeで入手可能です。まずはApp Storeで「Appleイン