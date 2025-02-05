イチローが5日、都内で行われた『ワコール「Team CW-X」新メンバー・企画＆「CW-X」新商品発表会』に、福士加代子、野田秀樹、石井未来、小倉紗奈と共に出席。第一線で活躍する秘けつを明かした。【写真】イチローのマネキンに衝撃5体それぞれがポーズを披露「CW-X」は、ワコール人間科学研究開発センターが、テーピングの原理をタイツに組み込むという発想をもとに開発したコンディショニングウェアブランド。「Team CW-X」