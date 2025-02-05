3（ミ）月1（イ）日にちなんだ「リトルミイフェア」デザインのグッズが、全国のムーミンスポットやショップにて順次販売開始！「リトルミイ」とお花をモチーフにした春らしいデザインのステンレスボトルやミニポーチ、ネイルオイル、スチームクリームなどが続々登場します☆ ライツ・アンド・ブランズ『ムーミン』リトルミイ フェア  発売日：2025年1月より順次取扱店舗：全国のムーミンスポットやショップ・ムーミ