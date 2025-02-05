お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務めるABEMAのオリジナル番組『愛のハイエナ season3』が4日に放送された。番組後半では、俳優のいしだ壱成とタレントの井上咲楽をゲストに迎え、加護亜依のレポート企画「14才の母のリアルとその後の人生」を見届けた。【番組カット】恵比寿マスカッツ結成時の秘話を告白した蒼井そらスタジオにいしだが登場すると、MC陣は大興奮。さらば青春の光・森田は「もう『未成