気象台は、午後1時58分に、大雪警報を人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】熊本県・人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町などに発表天草・芦北、球磨地方では、5日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■人吉市□大雪警報【