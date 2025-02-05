トヨタ自動車は５日、中国・上海に、高級車ブランド「レクサス」の電気自動車（ＥＶ）を製造する工場を新設すると発表した。合弁ではなく単独出資（独資）とし、２０２７年以降に生産を始める。新工場では、新たに開発するレクサスのＥＶを生産する。生産能力は年間１０万台程度で、１０００人程度の新規雇用を見込む。中国では外国車メーカーのシェア（占有率）が低下し、ホンダや日産自動車も生産縮小を決めているが、トヨ