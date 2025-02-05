トヨタ自動車の本社＝愛知県豊田市トヨタ自動車は5日、2025年3月期の連結業績予想を上方修正し、純利益を従来の3兆5700億円から4兆5200億円に引き上げたと発表した。販売が好調なハイブリッド車（HV）や、為替が想定より円安で推移していることが利益を約1兆円押し上げる。ただ認証不正の影響による生産の落ち込みなどがあり、過去最高だった前期比では8.6％減を見込む。売上高は46兆円から、過去最高となる47兆円に上方修正し