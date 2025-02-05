本格芋焼酎「だいやめ」で香り系焼酎のブームを巻き起こした茺田酒造（鹿児島県いちき串木野市）の次なる一手、ボタニカル系麦焼酎「CHILL GREEN（チルグリーン）」に第2弾の登場だ。一昨年発売の「spicy＆citrus」は、希少な香辛料「マーガオ」をボタニカルに採用。柑橘香と山椒のようなスパイシーさが感じられる新感覚麦焼酎として評価を獲得している。新たに発売するのは「bitter＆tropical」。希少品種「ギャラクシーホ