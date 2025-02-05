実食レポート「スターバックス® ベリーベリーさくらミルク」はどんな味？ カロリーは？「スターバックス® ベリーベリーさくらミルク」200mlカップ 希望小売価格：219円（税別）スターバックスに、桜シーズンが到来！ 春の風物詩・さくら味のチルドカップが、2025年2月4日（火）から全国のコンビニエンスストアで限定発売します。SAKURAと聞くと、ついつい飲んでしまうスターバックスマニアも多いのではないでしょうか202