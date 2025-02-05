なぜ、ロシア−ウクライナ戦争は起きたのか。実は100年以上も前から、地政学者たちはこのような事態を予見し、警鐘を鳴らしていました（写真：weyo／PIXTA）歴史は時として奇妙な相似形を描きます。2022年に始まったロシア−ウクライナ戦争は、世界に大きな衝撃を与えました。そもそも、なぜこの戦争は起きたのか。実は100年以上も前から、地政学者たちはこのような事態を予見し、警鐘を鳴らしていました。地政学動画で平均150万回