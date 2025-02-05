「日枝氏の辞任」を求める声は日に日に大きくなってきているが……（画像左：今井康一撮影、右：時事）フジテレビの親会社であるフジ・メディア・ホールディングスに対し、2月4日、同社の大株主であるアメリカ投資ファンドのダルトン・インベストメンツ（以後ダルトン）が3日付で書簡を送付したことを明らかにした。書簡の中で、フジテレビの取締役相談役を務める日枝久氏の辞任を要求していることが大きな注目を集めている。日枝