KDDI、社長人事に関する一部報道にコメント KDDIは、同社の社長人事に関する日経新聞などの一部報道に「当社が発表したものではない」とコメントした。 報道では、現社長の髙橋誠氏が会長に昇格し、現取締役執行役員常務 CDO 先端技術統括本部長 兼 先端技術企画本部長の松田浩路氏が社長に就くというもの。 KDDI 松田浩路氏（2024年9月弊誌撮影） 編集部が同社広報部に確認すると、「当社が発表したも