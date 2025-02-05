1月28日に亡くなった経済アナリスト・森永卓郎さんが手がけた私設博物館「B宝館」が2月4日、公式サイトを通じ、運営継続を発表した。【写真】がん闘病中の森永卓郎氏「桜見てやったぜ！」息子もXで報告「B宝館」は、森永さんが60年間にわたり集めてきたコレクションのうち、約12万点を展示する“ビンボーでおバカだけどビューティフルな博物館”。初代館長を森永さんが務め、2014年10月4日、埼玉県所沢市の新所沢にオープン