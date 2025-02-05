◆第７５回東京新聞杯・Ｇ３（２月９日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月５日、美浦トレセンドバイ・ターフ（４月５日、メイダン競馬場、芝１８００メートル）を目標とする２３年エリザベス女王杯覇者のブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）がＧ１ウィナーの貫禄を示す動きを見せた。１週前に続いて３頭併せの最後方を追走。直線ではいつでも僚馬を捕らえられそうな手応えだっ