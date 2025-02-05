◆米国女子プロゴルフツアーファウンダーズ・カップ（２月６〜９日。フロリダ州ブラデントンＣＣ＝６４６５ヤード、パー７１）米女子ツアー今季第２戦の予選ラウンド組み合わせが発表された。昨年１２月の予選会を通過し、今季から米ツアーに本格参戦する山下美夢有（みゆう、花王）、岩井千怜（ちさと）・明愛（あきえ）姉妹（ともにホンダ）ら日本勢１２人が出場予定。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が６日午前７時