トヨタ自動車は５日、２０２４年４〜１２月期連結決算（国際会計基準）を発表した。売上高にあたる営業収益は前年同期比４・９％増の３５兆６７３５億円で、４〜１２月期として過去最高を更新した。本業のもうけを示す営業利益は１３・２％減の３兆６７９４億円、最終利益は３・９％増の４兆１００３億円だった。また、２５年３月期連結決算の業績予想を変更し、営業収益を４・２％増の４７兆円、営業利益を１２・２％減の４兆