シニア世代の方の中には、固定電話とスマートフォンを両方持っている人もいるかもしれません。しかし、スマートフォンの普及する現在では、固定電話をほとんど使っていないのならば解約してもよいのでは、と考える人もいるでしょう。 そこで今回は、固定電話とスマートフォンを両方契約している場合にかかるコストについて検証します。固定電話を解約した場合に考えられる影響についても解説しますので、固