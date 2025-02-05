企業で働く従業員が利用できる「社員割引（社割）」は、特定の製品やサービスを通常よりも安価に購入・利用できるサービスで、福利厚生の一環です。 福利厚生の内容は会社によって異なり、社割についてもその割引率が企業によって変わります。今回のケースのように社割が2割というところもあれば、それ以下あるいはそれ以上のところもあるでしょう。 本記事では、平均的な社割の割引率について触れつ