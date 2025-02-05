なか卯は2月12日午前11時から、「漬けブリ丼」を発売する。なか卯 「漬けブリ丼」発売【関連記事】ブロンコビリー「炭焼きUS産アンガスカットステーキ」発売、牛1頭から約2kgしか取れない希少部位の肩ロースステーキを提供特製ダレに漬け込んだ九州産のブリを楽しめる冬限定の商品。「漬けブリ丼」にゆず出汁、京風つけものがついた「漬けブリ丼ゆず出汁セット」も発売する。〈漬けブリ丼〉価格は税込表記。持ち帰りできる。一部店