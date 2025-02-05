【モデルプレス＝2025/02/05】モデルの佐藤晴美が4日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露した。【写真】佐藤晴美、美脚際立つSEXY衣装◆佐藤晴美、美スタイル披露「DIOR」の2025年春夏コレクションで発表された新作バッグを取り入れたスタイリングを披露した佐藤。ブラック一色でまとめ、ショートパンツとブーツの間からは美しい太もものラインが際立っている。この投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「最強スタイル」「身