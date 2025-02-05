スポーツアナウンサーとして活躍していたパク・ジヨンが、圧巻のプロポーションを披露して話題になっている。【写真】「可愛いマンゴー」韓国女性アナ、ベッドで大胆に2月2日、自身のインスタグラムにハートの絵文字と複数の写真を投稿したパク・ジヨン。そこには、シックなブラックコーデをまとい、爽やかな笑顔を見せる彼女の姿があった。洗練されたスタイルと、際立つシルエット。ファンからは「女神すぎる」「こんなスタイルあ