【エマ・ヴェルデ】 6月 発売予定 価格 通常版：25,300円 PLUM限定豪華版：27,500円 ピーエムオフィスエー（プラム）は、フィギュア「エマ・ヴェルデ」を6月に発売する。価格は25,300円。 本製品は、アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より、スイスからやってきた留学生のほんわかキュートな癒し