５日前場の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４２．９３ポイント（０．６９％）安の２０６４７．０３ポイントと反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６７．１８ポイント（０．８８％）安の７５７６．４５ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１１４２億２０４０万香港ドルに拡大している（４日前場は８９０億２７６０万香港ドル）。売り圧力が意識される流れ。