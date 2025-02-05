聴覚障害のある女児が重機にはねられて死亡した事故を巡り、将来得られるはずの収入「逸失利益」の算定基準が争われた訴訟で、全労働者の平均年収と同水準と判断した大阪高裁判決が５日、確定した。原告の遺族と、被告の運転手側の双方が期限までに上告しなかった。重機の運転手と当時の勤務先は遺族に約４３００万円を賠償する。大阪府立生野聴覚支援学校小学部５年の井出安優香（あゆか）さん（当時１１歳）は２０１８年、大