国の新型コロナウイルス対策の支援金をだまし取った疑いが強まったとして、警視庁公安部は５日、東京都内で中国料理店を展開する「東湖」（港区六本木）の社長の男（６２）と元社員の男（２８）を詐欺容疑で逮捕する方針を固めた。同社が２０２０〜２２年に複数の従業員に支援金を申請させ、総額約３億円を不正受給していたとみている。捜査関係者によると、２人は共謀して２０年１１月〜２２年７月、元社員の男が休業したとす