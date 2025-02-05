中国大使館の元書記官で中国籍の男ら2人について、国から新型コロナの休業給付金をだまし取った疑いが強まったとして、警視庁公安部が逮捕する方針を固めたことがわかりました。捜査関係者によりますと、公安部が詐欺の疑いで逮捕する方針を固めたのは、元中国大使館3等書記官で中華料理店などを営む会社社長の男（62）ら2人です。元書記官らは2020年から2022年にかけ、店が休業していないにもかかわらず国にうその申請をし、あわ