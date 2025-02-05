新型コロナ対応の国の支援金をだまし取ったとして、警視庁公安部は5日、東京・六本木などで中華料理店を展開する会社の代表取締役で、元中国大使館3等書記官の中国籍の男（62）ら２人を詐欺容疑で逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。元書記官らがだまし取った総額は数億円に上るという。御膳房六本木店に家宅捜索に入る警視庁の捜査員=2025年2月5日午後0時30分、東京都港区六本木6丁目、吉村駿撮影捜査関係者によると、