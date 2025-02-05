米郵政公社が中国と香港から届く国際小包の受け取りを一時停止した/Mario Tama/Getty Images香港（ＣＮＮ）米郵政公社（ＵＳＰＳ）は、中国と香港から米国へ届く国際小包の受け取りを追加の通知があるまで当面停止すると発表した。停止の理由は明かされていないが、４日の声明によると手紙の流入に影響が及ぶことはないという。ＣＮＮはＵＳＰＳに連絡を取ったが、国際小包の受け取り停止に関する追加の情報は一切得られなかった。