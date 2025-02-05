［東京５日ロイター］ - 英投資ファンドのシルチェスター・インターナショナル・インベスターズがヤマハ発動機の株式保有比率を６．０８％から７．１０％に引き上げたことが、５日付で関東財務局に提出した変更報告書で明らかになった。報告義務発生日は３日。シルチェスターは保有の目的について、増配や自社株買いの頻度・規模、金庫株消却など資本政策の変更を要求することがあるとしている。