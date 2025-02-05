先月のフェアリーＳを３馬身差で圧勝したエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、桜花賞・Ｇ１（４月１３日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に直行する。鞍上は引き続き戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝。２月５日、杉山晴調教師が明らかにした。